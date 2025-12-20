Le canzoni dei collettivi rossi contro la polizia e il movimento pro-Aska riflettono le tensioni sociali e le modalità di protesta adottate in questi contesti. La musica diventa un mezzo per esprimere dissenso e condividere messaggi, spesso rivolti alle forze dell’ordine. Rispondo con un pugno. Le canzoni dei collettivi rossi contro la polizia e pro-Aska

La violenza nelle strade di collettivi e gruppi vari legati alle frange antagoniste si esprime in molti modi e quasi sempre il bersaglio preferito sono le forze dell'ordine che rappresentano lo Stato. Questo pomeriggio si attende una nuova grande manifestazione a Torino, chiamata da Askatasuna sgomberato, alla quale è prevista la partecipazione di centri sociali anche da fuori città. Già in queste ore numerosi gruppi stanno convergendo nella città piemontese ma il dispositivo di sicurezza predisposto dal Viminale è imponente per fronteggiare quella che si prevede possa essere una manifestazione con risvolti anche violenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

