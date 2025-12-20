Risorse europee per l’agricoltura speso interamente il Psr Gallo | Risultato eccezionale

La Calabria centra un risultato di rilievo nella gestione dei fondi europei destinati all’agricoltura. La Regione ha infatti raggiunto il target di spesa N+3 nell’ambito della chiusura del programma di sviluppo rurale 2014-2022, evitando il rischio di disimpegno automatico delle risorse. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

