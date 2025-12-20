Risolvere i problemi del traffico elaborando una visione unitaria
Il sottopasso del Soccorso resta l’opera primaria, quella che sulla carta promette (una volta completato) di rivoluzionare la situazione legata al traffico e ridurre i tempi di percorrenza sul principale asse viario cittadino. L’attesa, lunga oltre un decennio, testimonia l’importanza strategica di questo snodo cruciale per la fluidità della circolazione urbana e provinciale. La sezione pratese dell’ACI ha però proposto da tempo una serie di accorgimenti da attuare per migliorare nei limiti del possibile il quadro complessivo della mobilità durante e dopo i lavori, partendo da un presupposto fondamentale che va oltre il singolo cantiere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Risolvere i problemi del traffico elaborando una visione unitaria.
