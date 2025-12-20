Rischia di morire nell' esplosione in barca | trasferito in ospedale in codice rosso

Viareggio, 20 dicembre 2025 – Paura al confine tra i comuni di Massarosa e Viareggio nella serata di venerdì, nel padule di Massaciuccoli. Un uomo è stato investito in pieno dall’esplosione di una bombola di gas mentre si stava cucinando da mangiare su una barca ormeggiata. Accade lungo il canale che fiancheggia la via di Montramito. Investito da fiammate al volto. Le fiamme hanno colpito l’uomo, 52 anni, in pieno volto. L’uomo, di origini straniere, su quella barchetta trova spesso riparo durante la notte. In diversi avrebbero sentito lo scoppio, accorgendosi di cosa era accaduto e quindi chiamando i soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rischia di morire nell'esplosione in barca: trasferito in ospedale in codice rosso Leggi anche: Paura a Roma, 17enne accoltellato in strada e ferito a una gamba: trasferito all’ospedale in codice rosso Leggi anche: Pedone in codice rosso in ospedale, investito da una moto nell'incidente La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Rischia di morire nell'esplosione in barca: trasferito in ospedale in codice rosso; Ucraina, l'allarme di Rutte: Nato è il prossimo obiettivo della Russia: le news. Rischia di morire nell'esplosione in barca: trasferito in ospedale in codice rosso - L’uomo viveva sull’imbarcazione e si stava cucinando qualcosa da mangiare. msn.com

Esplosione uccide tre carabinieri, il dolore dell'Arma: «Ho visto colleghi morire ma siamo militari e sappiamo che si rischia» - Testa e mani avvolti nelle bende bianche, per ferite e ustioni. ilgazzettino.it

È disponibile su RaiPlay #Achille diretto da Greta Scarano e prodotto da Grøenlandia con Rai Cinema per FONDAZIONE TELETHON Ispirato a una storia vera. Quando scopre che Achille, il fratello malato di leucodistrofia metacromatica rischia di morire, Svev - facebook.com facebook

Quando Sveva scopre che il fratello Achille rischia di morire, si chiude nella sua stanza e intraprende un viaggio immaginario nel passato per provare a salvarlo Achille è un cortometraggio ispirato a una storia vera, diretto da Greta Scarano e realizzato per x.com

