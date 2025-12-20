Rischia di morire nell' esplosione in barca | trasferito in ospedale in codice rosso

20 dic 2025

Viareggio, 20 dicembre 2025 – Paura al confine tra i comuni di Massarosa e Viareggio nella serata di venerdì, nel padule di Massaciuccoli. Un uomo è stato investito in pieno dall’esplosione di una bombola di gas mentre si stava cucinando da mangiare su una barca ormeggiata. Accade lungo il canale che fiancheggia la via di Montramito. Investito da fiammate al volto. Le fiamme hanno colpito l’uomo, 52 anni, in pieno volto. L’uomo, di origini straniere, su quella barchetta trova spesso riparo durante la notte. In diversi avrebbero sentito lo scoppio, accorgendosi di cosa era accaduto e quindi chiamando i soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

