Arezzo, 20 dicembre 2025 – Riqualificazione di piazza Giotto: ufficialmente presentato il nuovo volto di uno degli spazi più vissuti di Arezzo. È stata ufficializzata e presentata la riqualificazione di piazza Giotto, alla presenza del sindaco Alessandro Ghinelli, del vicesindaco Lucia Tanti, dell’assessore Alessandro Casi e dell'assessore Francesca Lucherini. Un intervento strategico per la città, realizzato grazie a un investimento complessivo di un milione e mezzo di euro finanziato con fondi Pnrr, che restituisce ai cittadini uno spazio rinnovato dopo 18 mesi di cantiere. Il progetto ha puntato su una piazza versatile e a uso polifunzionale, capace di accogliere funzioni diverse, dal sagrato al mercato rionale, fino a spazio ludico e luogo di connessione tra le residenze e il parco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

