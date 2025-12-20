Rimonta Ufm a Monfalcone | il Pordenone Fc battuto 2-1 dalla capolista

Il Pordenone interrompe nell’ultima di andata a Monfalcone, in casa della capolista Ufm, la lunga serie positiva di 6 gare. Perde 2-1, venendo rimontato nel secondo tempo dalla prima della classe e sfiorando poi più volte il pari.Provvisorio 0-1 firmato da capitan Filippini, che trasforma un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

rimonta ufm a monfalcone il pordenone fc battuto 2 1 dalla capolista

