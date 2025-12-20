Riley Keough avrebbe donato i suoi ovuli a John Travolta e Kelly Preston per la nascita del figlio Benjamin
Nuovi documenti legali dimostrerebbero che la madre biologica di Benjamin, terzogenito di Travolta e della sua defunta moglie, sarebbe l'attrice Riley Keough, nipote di Elvis Presley. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: “Riley Keough ha donato i suoi ovuli a John Travolta e Kelly Preston perché potessero avere un figlio. In cambio ha avuto una vecchia Jaguar e tra i 10 e i 20 mila dollari”: i documenti del tribunale rivelati da People
Leggi anche: Caso John Travolta, Priscilla Presley: "Riley Keough non è la madre biologica del figlio dell'attore"
Riley Keough ha donato ovuli a Travolta per concepire un figlio, rivelano i documenti; La nipote di Elvis ha donato gli ovuli a John Travolta? La clamorosa indiscrezione; Riley Keough avrebbe donato i suoi ovuli a John Travolta e alla moglie Kelly Preston per il loro figlio Ben; John Travolta, Riley Keough è la madre biologica del terzo figlio? L’ipotesi nei documenti giudiziari.
Riley Keough avrebbe donato i suoi ovuli a John Travolta e alla moglie Kelly Preston per il loro figlio Ben - Secondo documenti depositati in tribunale, emerge un presunto legame tra il figlio di John Travolta e Riley Keough Due famiglie famosissime del jet set america ... elle.com
“La nipote di Elvis Presley ha donato i suoi ovuli a John Travolta perché potesse avere un figlio. In cambio ha avuto una vecchia Jaguar e tra i 10 e i 20 mila dollari”: i ... - Secondo i documenti di un tribunale, la nipote di Elvis avrebbe aiutato l'attore e la moglie Kelly Preston a concepire il loro figlio Benjamin. ilfattoquotidiano.it
Il figlio di John Travolta è un Presley? Il giallo del legame con Riley Keough - Secondo una causa legale, il quindicenne Ben sarebbe nato da un ovulo donato dalla nipote di Elvis per suggellare un patto tra il divo di Grease e la famiglia del Re del Rock ... iodonna.it
John Travolta è il padre del pronipote di Elvis Presley con Riley Keough, sostiene una causa lega...
Il figlio di John Travolta è un Presley Il giallo del legame con Riley Keough - facebook.com facebook
Caso John Travolta, Priscilla Presley: "Riley Keough non è la madre biologica del figlio dell'attore" x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.