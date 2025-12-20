Rigori Inter terza beffa consecutiva | lotteria storicamente indigesta

Rigori Inter. La sconfitta contro il Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana ha lasciato all’ Inter più di un rimpianto. I nerazzurri, fermati solo ai calci di rigore dopo una gara combattuta, vedono sfumare la possibilità di difendere il trofeo e aggiungono un nuovo capitolo amaro a una storia recente – e non – sempre più complicata dagli undici metri. Quello di Riad, infatti, rappresenta il terzo ko consecutivo ai rigori per l’ Inter. Prima erano arrivati l’epilogo amaro contro l’ Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 202324 e l’eliminazione nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio nel 201819. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

