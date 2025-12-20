Un vero e proprio "delitto contro la bellezza" e un’offesa al patrimonio dell’umanità: così il movimento per la Sostenibilità definisce il progetto per la realizzazione di un impianto di rigassificazione a Porto Empedocle e di un mastodontico gasdotto che dovrebbe attraversare la Valle dei Templi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Rigassificatore e gasdotto minacciano l'identità di Agrigento: è di nuovo scontro

Leggi anche: Clima, oltre 30 Paesi minacciano di bloccare la bozza di accordo alla Cop30 | Nel nuovo documento non si parla di fonti fossili

Leggi anche: Come nasce lo scontro tra J.K. Rowling ed Emma Watson sul tema dell’identità di genere

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ravenna, gas russo al rigassificatore, il sindaco. “Non sapevamo” - facebook.com facebook