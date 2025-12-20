“La separazione delle carriere non è un atto contro qualcuno, ma un passo avanti verso uno Stato di diritto più equilibrato, nel quale ciascun potere eserciti la propria funzione nel rispetto delle garanzie e delle libertà individuali e costituzionali”, afferma Antonio Barbato presidente della Camera Penale di Napoli Nord. “Siamo scesi nelle strade e nelle . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Riforma costituzionale della magistratura, Barbato: “Sì alla separazione delle carriere”

Leggi anche: Riforma costituzionale della magistratura, Barbato: "Sì alla separazione delle carriere"

Leggi anche: Separazione delle carriere, il Senato approva in via definitiva la riforma della magistratura: 112 favorevoli e 59 contrari

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Riforma costituzionale della magistratura, Barbato: Sì alla separazione delle carriere.

Riforma della giustizia, nasce il Comitato per il “no”: “In pericolo la democrazia” - Magistrati, avvocati, accademici e cittadini alle Officine Cantelmo contro la modifica della Costituzione. lecceprima.it