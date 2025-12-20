Rifiuti e raccolta differenziata i 5 errori più comuni che costano caro E uno è davvero molto diffuso

Firenze, 20 dicembre 2025 – In Toscana la raccolta differenziata dei rifiuti è al 68,1%, un dato lievemente superiore alla media italiana e in costante crescita negli ultimi anni. L’introduzione della raccolta porta a porta in molti comuni ha dato una ulteriore spinta. Eppure in tanti commettono degli errori (in buona fede) che hanno conseguenze importanti: infatti la percentuale di rifiuti effettivamente avviata al riciclo – che in Toscana è intorno al 53% – dipende dalla qualità del materiale raccolto. I FALSI AMICI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Le conseguenze di una differenziazione sbagliata o la presenza di impurità compromettono l’intero processo riducendo le possibilità di recupero e soprattutto aumentando i costi di gestione, anche per il rallentamento provocato nel processo di selezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

