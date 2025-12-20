Rifiuti apre il Centro comunale di raccolta di via Forcile
Da lunedì 22 dicembre sarà operativo e aperto al pubblico il nuovo Centro comunale di raccolta (Ccr) situato in via Forcile, nella zona di San Giuseppe La Rena. La struttura, affidata in gestione dal Comune di Catania a Ecocar, azienda che opera come gestore dei servizi ambientali nel “Lotto Sud”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Raccolta differenziata: a Catania apre il CCR di via Forcile, al via dal 22 dicembre
Leggi anche: Sigilli al Centro comunale di raccolta: irregolarità sul deposito dei rifiuti
Rifiuti abbandonati: nuovo sistema di videosorveglianza del; Identificati i responsabili dello sversamento di rifiuti speciali in centro città; Lavori supplementari non previsti in gara, il concessionario non può averne l’affidamento diretto; Criticità e soluzioni nella raccolta rifiuti nel centro di Verona: Confcommercio incontra il Comune.
Savona, “Bar invasi dai rifiuti”. E Seas “apre” ai locali. “Cassonetti intelligenti per le attività del centro” - Potranno conferire con il badge in via Manzoni e piazza Giulio ... ilsecoloxix.it
Rifiuti in centro a Merano, al via il nuovo progetto pilota - Prevista la rimozione dei cestini sovraccarichi e l’introduzione di dieci bidoni da 240 litri in punti ... altoadige.it
«Rifiuti stoccati in modo irregolare»: sequestrato il centro di raccolta comunale - Blitz della Guardia costiera e sigilli all'Isola ecologica ddi Ostuni: rifiuti accatastati in modo irregolare: queste le contestazioni alla base del sequestro preventivo disposto dalla Capitaneria di ... quotidianodipuglia.it
Strisce blu, Filcams Cgil apre all’affidamento in house alla Formia Rifiuti Zero - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.