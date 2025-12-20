Rifiuti apre il Centro comunale di raccolta di via Forcile

Da lunedì 22 dicembre sarà operativo e aperto al pubblico il nuovo Centro comunale di raccolta (Ccr) situato in via Forcile, nella zona di San Giuseppe La Rena. La struttura, affidata in gestione dal Comune di Catania a Ecocar, azienda che opera come gestore dei servizi ambientali nel “Lotto Sud”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

