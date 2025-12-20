Ricercato per furti arrestato durante diretta su TikTok | la latitanza finisce davanti allo smartphone

Ricercato da settimane e condannato a due anni e mezzo per furti, un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri di Chieri mentre era in diretta su TikTok da casa, insieme alla fidanzata. A tradirlo è stata la sua stessa esposizione sui social.

