Riapre la stazione ecologica Leonardo di via Nobili a Modena
La stazione ecologica Leonardo di via Nobili a Modena riapre lunedì 22 dicembre, dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione. L’intervento ha riguardato principalmente il miglioramento delle strutture e dei servizi offerti ai cittadini, al fine di garantire un funzionamento più efficiente e sostenibile. La riapertura rappresenta un importante passo verso una gestione più responsabile dei rifiuti e della tutela ambientale nella zona.
Riapre lunedì 22 dicembre, dopo alcuni mesi di ristrutturazione, la stazione ecologica Leonardo di via Nobili a Modena. I lavori, realizzati dal gruppo Hera anche grazie a fondi Pnrr, hanno permesso di rendere il centro di raccolta più moderno e funzionale, a servizio della collettività. Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
