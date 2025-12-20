Riapre la stazione ecologica Leonardo di via Nobili a Modena

La stazione ecologica Leonardo di via Nobili a Modena riapre lunedì 22 dicembre, dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione. L’intervento ha riguardato principalmente il miglioramento delle strutture e dei servizi offerti ai cittadini, al fine di garantire un funzionamento più efficiente e sostenibile. La riapertura rappresenta un importante passo verso una gestione più responsabile dei rifiuti e della tutela ambientale nella zona.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.