riapre il centro rifiuti era chiuso da luglio

In via Don Carlo Sala riapre la stazione ecologica Ravenna Sud dopo i lavori di riqualificazione. E nel frattempo in via Silver Sirotti, alle porte della città sotto al cavalcavia di via Faentina, è partito il cantiere per realizzare un’altra stazione ecologica: la terza della città e undicesima sul territorio comunale. Procedono spediti gli interventi di Hera per i centri dedicati al conferimento dei rifiuti che non è possibile lasciare nei cassonetti stradali o nei bidoncini del porta a porta. In via Don Carlo Sala la stazione ecologica tornerà operativa da lunedì 22 dicembre con l’orario invernale, in vigore fino al 30 aprile: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

