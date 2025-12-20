Riapre il centro rifiuti Era chiuso da luglio
In via Don Carlo Sala riapre la stazione ecologica Ravenna Sud dopo i lavori di riqualificazione. E nel frattempo in via Silver Sirotti, alle porte della città sotto al cavalcavia di via Faentina, è partito il cantiere per realizzare un’altra stazione ecologica: la terza della città e undicesima sul territorio comunale. Procedono spediti gli interventi di Hera per i centri dedicati al conferimento dei rifiuti che non è possibile lasciare nei cassonetti stradali o nei bidoncini del porta a porta. In via Don Carlo Sala la stazione ecologica tornerà operativa da lunedì 22 dicembre con l’orario invernale, in vigore fino al 30 aprile: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Da lunedì 22 dicembre riapre a pieno regime il centro di raccolta di via Don Carlo Sala, riqualificato con fondi PNRR. La stazione di Ravenna Nord torna al consueto orario, mentre per Marina di Ravenna e Lido Adriano la riapertura è prevista dopo le festività - facebook.com facebook
