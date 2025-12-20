Riabilitazione per bambini disabili | accolto il ricorso di 21 famiglie dell’Alta Murgia contro l’Asl Bari L' azienda sanitaria aveva disposto il cambio di struttura per i trattamenti da Matera ad Adelfia
Di seguito il comunicato: Il Giudice del Lavoro di Bari, estensore della sentenza dott. Francesco De Giorgi, ha accolto il ricorso promosso contro la ASL Bari da 21 famiglie dell’Alta Murgia, esercenti la potestà genitoriale su minori con disabilità, assistite dagli avvocati Giovanni Di Cagno e Veronica Colella dello Studio Polis di Bari. Il contenzioso trae origine dalla decisione della ASL Bari che, nell’autunno del 2024, aveva disposto il trasferimento dei trattamenti riabilitativi dei minori – fino ad allora garantiti presso un centro specializzato di Matera – verso una struttura sita ad Adelfia, richiamando il nuovo regolamento regionale che limiterebbe l’erogazione delle prestazioni in strutture extra-regionali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Riabilitazione per 21 bimbi disabili baresi, il giudice dà ragione alle famiglie: «Potranno continuare le cure a Matera».
