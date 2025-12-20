Rete mobile carente in Val di Scalve mezzo milione per i nuovi ripetitori
Dopo le segnalazioni dei disagi per la carenza di copertura della rete di telefonia mobile in diversi ambiti della Val di Scalve, il consigliere regionale del Partito Democratico Jacopo Scandella ha ottenuto, grazie all’approvazione in sede di Bilancio di un emendamento a sua prima firma, un importante finanziamento di 500 mila euro per realizzare gli interventi necessari. “Se vivi in una zona periferica – dichiara Scandella – può succedere che le compagnie telefoniche non trovino abbastanza conveniente installare le antenne necessarie per avere il segnale. Un principio che non possiamo accettare”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
