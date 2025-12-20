Restauro della chiesa Con i fondi di Cariplo i soldi ora ci sono tutti
Grande felicità del parroco don Ezio Neotti per il finanziamento Cariplo di 86mila euro che permetterà di realizzare il restauro completo della chiesa di Rubbiano. Il contributo va ad aggiungersi ai 180mila euro destinati dalla Conferenza Episcopale. Per completare l’opera ne mancano circa 50mila, che metterà a disposizione la Curia. La parrocchia di Rubbiano, anche con il contributo in conto capitale del Codice Beni Culturali della Soprintendenza di Mantova, può indire la gara d’appalto per i restauri conservativi della chiesa, del campanile e l’installazione del nuovo impianto di riscaldamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
