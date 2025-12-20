Restauro Castel dell’Ovo rimosse impalcature esterne

Proseguono i lavori di restauro di Castel dell’Ovo, uno dei simboli più rappresentativi di Napoli. In questi giorni sono state rimosse le impalcature esterne ed è stato completato il restauro delle facciate lungo i percorsi interni, segnando un importante avanzamento dell’intervento. Questa fase rappresenta un passo importante verso la riqualificazione e la conservazione del patrimonio storico della città.

Proseguono i lavori di restauro di Castel dell'Ovo, uno dei simboli più rappresentativi di Napoli. In questi giorni sono state rimosse le impalcature esterne ed è stato completato il restauro delle facciate lungo i percorsi interni, segnando un importante avanzamento dell'intervento. Il sindaco.

Castel dell’Ovo, addio alle impalcature: uno dei simboli di Napoli torna alla sua bellezza - Quattordici milioni di euro per riportare a nuova vita il più antico castello di Napoli: facciate, sale interne e scogliera ... fanpage.it

Castel dell'Ovo libero dalla gabbia delle impalcature, dopo importanti lavori di restauro, ti fa respirare a fondo. Ma quanto è bello e quanto sono grato di poterci passeggiare. - facebook.com facebook

