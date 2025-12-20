Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono i lavori di restauro di Castel dell’Ovo, uno dei simboli più rappresentativi di Napoli. In questi giorni sono state rimosse le impalcature esterne ed è stato completato il restauro delle facciate lungo i percorsi interni, segnando un importante avanzamento dell’intervento. Il sindaco Gaetano Manfredi conferma il proprio impegno per la tutela e la valorizzazione dei beni storici e culturali, consapevole dell’importanza di Castel dell’Ovo come attrattore turistico-culturale e simbolo identitario della città. Il progetto, finanziato con fondi FSC per un importo di 8 milioni di euro, è attualmente in fase avanzata di esecuzione: i primi due lotti sono stati completati e l’ultimazione del terzo ed ultimo lotto è prevista entro l’inizio del 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Restauro Castel dell’Ovo, rimosse impalcature esterne: proseguono lavori nella sale interne

