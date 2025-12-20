Requisiti 400mila articoli natalizi non conformi agli standard Maxi multa al titolare del negozio

L'operazione "Natale Sicuro" ha portato a una maxi multa dopo la vasta ispezione effettuata in un punto vendita. Durante il controllo i militari delle Fiamme Gialle hanno rinvenuto e sequestrato oltre 410mila articoli risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Sugli scaffali erano esposti numerosi prodotti a tema natalizio – addobbi, palline decorative, statuine per il presepe e oggettistica varia – privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. In particolare l'assenza di un'adeguata etichettatura, con indicazioni chiare su provenienza, materiali e modalità di utilizzo, non consente al consumatore di conoscere le caratteristiche dei prodotti né di utilizzarli in condizioni di sicurezza, esponendolo a potenziali rischi.

Baiano, sequestrati migliaia di addobbi natalizi - Migliaia di articoli natalizi sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle nel Baianese nell’ambito di un’operazione mirata alla sicurezza dei consumatori. ilmattino.it

Bonus Natale: come avere i 100 euro, requisiti, e chi ne ha diritto. Istruzioni Agenzia delle Entrate - L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni e modalità di richiesta dell’agevolazione Questo Natale con la ... disabili.com

