Repubblica | Finale Napoli-Bologna Per la Supercoppa formazione confermata

"> Un trofeo da aggiungere in bacheca. Alla sua e a quella del Napoli. L’ossessione per la vittoria di Antonio Conte passa dalla finale di lunedì a Riyadh contro il Bologna, avversario che ha eliminato l’Inter ai rigori. Lo racconta Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, spiegando come gli azzurri abbiano messo nel mirino la terza Supercoppa della loro storia, dopo i successi del 1990 e del 2014. Per Conte, che ha già conquistato due Supercoppe alla guida della Juventus, sarebbe un ulteriore tassello da aggiungere a una carriera costellata di successi, questa volta sulla panchina del Napoli, dopo lo scudetto della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
