Oggi, sabato 20 dicembre 2025, va in onda un nuovo episodio della soap spagnola La Promessa. Nella puntata di questa sera, Jana si risveglia e inizia a riprendersi, mentre Curro cerca di avvicinarsi a lei con parole di conforto. Replica La Promessa in streaming puntata 20 dicembre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – sabato 20 dicembre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Jana si risveglia per un momento e Curro prova a parlarle. Santos è furioso perché Petra ha impedito a sua madre di entrare nella tenuta. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

