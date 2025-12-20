Doppio appuntamento oggi – sabato 20 dicembre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Bahar è in ansia per Arif e ne parla con Kismet. Kismet cerca di capire quale sia la ragione per cui Nezir ha liberato tutti all’improvviso, ma senza arrivare a una conclusione plausibile. Bahar è molto preoccupata per Arif e ne parla con Kismet. Arif non riesce a spiegarsi come suo padre Yusuf abbia potuto abbandonare un figlio senza rimorsi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 20 dicembre | Video Mediaset

Leggi anche: Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 20 ottobre | Video Mediaset

Leggi anche: Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 20 novembre | Video Mediaset

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ascolti tv ieri (10 dicembre): Benigni a San Pietro fa il botto, De Martino e Federica Sciarelli deludono; Emergenza siccità, dal 22 dicembre al 2 gennaio sospese le restrizioni in 11 Comuni; Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 12 dicembre | Video Mediaset; Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 10 dicembre | Video Mediaset.

Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 19 dicembre | Video Mediaset - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it