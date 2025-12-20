Regione Toscana ok al bilancio Impegno da 12,8 miliardi in 3 anni

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato ieri a maggioranza, con 24 voti favorevoli (Pd, Avs, Casa Riformista e M5S) e 13 contrari (Fdi, Forza Italia e Lega), il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 che ammonta a 12,8 miliardi di euro. Si è chiusa così la lunga sessione di bilancio iniziata martedì pomeriggio e proseguita fino a ieri. Fra le novità, il maxi emendamento del presidente, Eugenio Giani, con un pacchetto di interventi puntuali per circa 15 milioni di euro: la voce più importante è rappresentata dalla sanità, con una previsione di spesa di 8,27 miliardi, più del 64% delle risorse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

