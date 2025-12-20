Regione Fico annuncia | da lunedì incontri per la formazione della giunta

Una serie di incontri e confronti, a partire da lunedì, per “un percorso trasparente per la formazione della Giunta”. Lo ha annunciato, in un post su Facebook, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. “I cittadini ci hanno conferito un mandato chiaro. Ci hanno chiesto un sistema sanitario più efficiente e accessibile, trasporti pubblici che facilitino il quotidiano di studenti, lavoratori, turisti e non lo ostacolino, ci hanno chiesto di sostenere chi vive un momento di difficoltà e deve sentire le istituzioni vicine. Ci hanno chiesto un ambiente tutelato, un territorio preservato, bonifiche, e di continuare sulla strada della rigenerazione urbana, come a Scampia – scrive Fico – Ci hanno chiesto di intervenire per contrastare le diseguaglianze sociali e garantire ai giovani la possibilità di costruire il loro presente qui, in Campania”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

