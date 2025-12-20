Reggia di Caserta festa in musica | orchestra e pianoforte il 26 e 28

Tra le architetture della Reggia di Caserta, la musica torna a prendersi un posto speciale nel calendario delle feste. La rassegna Autunno Musicale Suoni & Luoghi d’Arte arriva al traguardo con due appuntamenti nella Cappella Palatina, fissati per il 26 e il 28 dicembre 2025, puntando su interpreti di riconosciuto prestigio. Il congedo di Suoni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

