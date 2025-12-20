Reggia di Caserta festa in musica | orchestra e pianoforte il 26 e 28

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le architetture della Reggia di Caserta, la musica torna a prendersi un posto speciale nel calendario delle feste. La rassegna Autunno Musicale Suoni & Luoghi d’Arte arriva al traguardo con due appuntamenti nella Cappella Palatina, fissati per il 26 e il 28 dicembre 2025, puntando su interpreti di riconosciuto prestigio. Il congedo di Suoni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

reggia di caserta festa in musica orchestra e pianoforte il 26 e 28

© Sbircialanotizia.it - Reggia di Caserta, festa in musica: orchestra e pianoforte il 26 e 28

Leggi anche: Reggia di Caserta, l’Orchestra da Camera di Caserta con il violino di Simon Zhu 

Leggi anche: “Concerto per un giorno di Festa” e Pianofestival: alla Reggia di Caserta si conclude Autunno Musicale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Natale alla; Tutti gli appuntamenti natalizi ma anche musica, teatro e non solo: gli eventi casertani nel week end dal 12 al 14 dicembre; Caparezza torna in tour nel 2026: tutte le date e come prenotare i biglietti; Alla Reggia di Caserta un Natale tra regine, musica e visite serali: il calendario degli eventi.

reggia caserta festa musicaLA RASSEGNA - "Concerto per un Giorno di Festa" alla Reggia di Caserta il 26 dicembre - La rassegna Autunno Musicale Suoni & Luoghi d’Arte Concerti alla Reggia giunge alla conclusione con due appuntamenti di alto profilo artistico, ospitati nella suggestiva Cappella Palatina della Reggia ... napolimagazine.com

reggia caserta festa musicaAlla Reggia di Caserta un Natale tra regine, musica e visite serali: il calendario degli eventi - L’atmosfera delle festività entra alla Reggia di Caserta con un cartellone pensato per unire regalità, grazia e cultura, tutte declinate al femminile. pupia.tv

reggia caserta festa musicaNatale alla Reggia di Caserta: mostre, concerti, laboratori e aperture straordinarie per le festività natalizie - Scopri tutti i dettagli riguardo Natale alla Reggia di Caserta: mostre, concerti, laboratori e aperture straordinarie per le festività natalizie . casertaweb.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.