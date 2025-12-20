Regalo di Natale il più bel film di Pupi Avati

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

REGALO DI  NATALE Raistoria  ore 21.15 Con  Diego Abatantuono, Carlo Delle Piane e Alessandro Haber. Regia  di Pupi Avati. Produzione Italia  1986. Durata: 1 ora e  41 minuti LA TRAMA  Un gruppo  di  amici  di  vecchia  data   si  rivede  dopo anni a  Bologna   per  una  partita a poker  la  sera di Natale. Lo   scopo è  farsi  una  bella  rimpatriata e anche   spennare  uno straniero   che  sembra  sprovveduto. PERCHE' VEDERLO Perché a  45  anni  di   distanza    rimane  il   più  bel   film  di Pupi Avati. Dove   per la  prima   volta  il  regista  bolognese  sconfessa  la  sua  poetica  del bel  tempo  perduto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Regalo di Natale (Pupi Avati, 1986) - Film Completo

