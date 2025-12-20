Regalo di Natale il più bel film di Pupi Avati

REGALO DI NATALE Raistoria ore 21.15 Con Diego Abatantuono, Carlo Delle Piane e Alessandro Haber. Regia di Pupi Avati. Produzione Italia 1986. Durata: 1 ora e 41 minuti LA TRAMA Un gruppo di amici di vecchia data si rivede dopo anni a Bologna per una partita a poker la sera di Natale. Lo scopo è farsi una bella rimpatriata e anche spennare uno straniero che sembra sprovveduto. PERCHE' VEDERLO Perché a 45 anni di distanza rimane il più bel film di Pupi Avati. Dove per la prima volta il regista bolognese sconfessa la sua poetica del bel tempo perduto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

