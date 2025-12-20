Haaland ha raggiunto i 103 gol in Premier League, pareggiando il record di Cristiano Ronaldo. Con una doppietta contro il West Ham, il norvegese ha consolidato la sua posizione tra i migliori marcatori della storia del campionato inglese. Tuttavia, oltre al numero di reti, c’è un dato che sorprende rispetto al portoghese.

© Calcionews24.com - Record Haaland, il norvegese aggancia i gol di Ronaldo in Premier League! Sono 103 dopo la doppietta al West Ham, ma rispetto al portoghese c’è un dato che sorprende

