record di passeggeri a novembre superati i 600mila imbarchi

Toscana Aeroporti supera per la prima volta la soglia dei 600 mila passeggeri nel mese di novembre. Con 613mila passeggeri transitati dagli aeroporti di Firenze e Pisa, infatti, registra un incremento del +10,4% rispetto a novembre 2024. La crescita del traffico internazionale (+16,6%) ha più che compensato la flessione del segmento nazionale (-5,8%). Al 30 novembre 2025, il Sistema Aeroportuale Toscano ha già superato il totale dei passeggeri transitati in tutto il 2024, toccando i 9,2 milioni di passeggeri e con un incremento del +8,4% sul 2024. L’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze registra il miglior novembre della sua storia con 265 mila passeggeri transitati e un miglioramento del +11,6% sul 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

