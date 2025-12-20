Realizzata una nuova fognatura Servirà Lido di Classe e di Savio

La nuova dorsale di fognatura nera di Lido di Savio e Lido di Classe, realizzata dal gruppo Ritmo nell’ambito di un percorso di collaborazione pubblico-privato, è ora patrimonio pubblico. Nei giorni scorsi è stato infatti formalizzato l’atto di servitù con il Comune di Ravenna che sancisce il passaggio definitivo. Si tratta di un’infrastruttura lunga quasi quattro chilometri che attraversa il territorio collegando la zona sud di Lido di Savio al depuratore di Lido di Classe, seguendo un tracciato che corre parallelamente a via Byron, attraversa il ponte sul fiume Savio e prosegue verso nord. Lungo il percorso sono stati realizzati due nuovi impianti di sollevamento, uno a servizio di Lido di Savio sud e uno, più importante, in prossimità dell’incrocio tra via Byron e via Bagnacavallo, dove l’impianto esistente è stato completamente rinnovato e potenziato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

