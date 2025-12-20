Real Betis-Getafe domenica 21 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Serata felice per i Verdiblancos?
Il Real Betis giocherà ancora a La Cartuja l’ultima gara del suo 2025: ospiterà il Getafe in una sfida che vale per le posizioni europee. La squadra di Bordalas sembra in netto calo: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite per gli Azulones, che inoltre giovedì notte sono usciti malamente dalla Copa del Rey, perdendo contro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Real Betis vs Getafe – 21 Dicembre 2025 - Il confronto tra Real Betis e Getafe, in programma il 21 Dicembre 2025 alle 21:00 allo Stadio de La Cartuja, promette intensità e posta alta nella La Liga. news-sports.it
