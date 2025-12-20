Real Betis-Getafe domenica 21 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gli andalusi vogliono chiudere bene l’anno solare
Il Real Betis giocherà ancora a La Cartuja l’ultima gara del suo 2025: ospiterà il Getafe in una sfida che vale per le posizioni europee. La squadra di Bordalas sembra in netto calo: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite per gli Azulones, che inoltre giovedì notte sono usciti malamente dalla Copa del Rey, perdendo contro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Murcia-Real Betis (giovedì 18 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Verdiblancos vogliono gli ottavi
Leggi anche: Real Betis-Atletico Madrid (lunedì 27 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gli andalusi sognano il colpaccio
La classe di Grizou, la doppietta di Raphinha, il solito Mbappé e tanto altro LALIGA EA SPORTS; ADB: tutti i risultati della settimana (corta)! 9-14 dicembre 2025; Recap 16a Giornata LaLiga; Pioggia di peluche sul campo, l'iniziativa dolcissima dei tifosi del Real Betis per i bambini meno fortunati.
LaLiga, oggi Getafe-Valencia. Il Real domani contro il Betis di Pellegrini, domenica derby catalano - Dopo aver solo sfiorato l'impresa contro il Girona, il Valencia prova a riprendere la sua marcia nell'anticipo della 16esima giornata de LaLiga. m.tuttomercatoweb.com
LaLiga, Isco trascina il Real Betis: 2-0 al Getafe, ancora protagonista anche Antony - Gli andalusi trovano il vantaggio nel primo tempo e raddoppiano nella ripresa su calcio di rigore: entrambe le reti portano ... tuttomercatoweb.com
UEFA Europa League AS Roma vs Real Betis Stadio Olimpico #Roma 06 Ottobre alle 21 Biglietti http://ow.ly/HSFe50KO7Y7 #AsRoma #Roma #Betis #Uel UEFA Europa League #europaleague Real Betis Futsal AS Roma - facebook.com facebook
Contro l’Osasuna, Pedri ha realizzato un assist per la 3ª giornata di fila. Non gli era mai successo. vs. Atlético Madrid vs. Real Betis vs. Osasuna In 14 presenze in questo campionato, ha già eguagliato il suo record di assist (5) x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.