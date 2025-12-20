Real Betis-Getafe domenica 21 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gli andalusi vogliono chiudere bene l’anno solare

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Real Betis giocherà ancora a La Cartuja l’ultima gara del suo 2025: ospiterà il Getafe in una sfida che vale per le posizioni europee. La squadra di Bordalas sembra in netto calo: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite per gli Azulones, che inoltre giovedì notte sono usciti malamente dalla Copa del Rey, perdendo contro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

La classe di Grizou, la doppietta di Raphinha, il solito Mbappé e tanto altro LALIGA EA SPORTS; ADB: tutti i risultati della settimana (corta)! 9-14 dicembre 2025; Recap 16a Giornata LaLiga; Pioggia di peluche sul campo, l'iniziativa dolcissima dei tifosi del Real Betis per i bambini meno fortunati.

LaLiga, oggi Getafe-Valencia. Il Real domani contro il Betis di Pellegrini, domenica derby catalano - Dopo aver solo sfiorato l'impresa contro il Girona, il Valencia prova a riprendere la sua marcia nell'anticipo della 16esima giornata de LaLiga. m.tuttomercatoweb.com

LaLiga, Isco trascina il Real Betis: 2-0 al Getafe, ancora protagonista anche Antony - Gli andalusi trovano il vantaggio nel primo tempo e raddoppiano nella ripresa su calcio di rigore: entrambe le reti portano ... tuttomercatoweb.com

