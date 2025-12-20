Re Carlo le novità del Natale 2025 | il sovrano modifica la tradizione

Il Natale a Sandringham della Famiglia Reale cambia faccia. Re Carlo ha infatti deciso di operare alcune modifiche alle tradizioni. Un sapore diverso grazie a una minore dose di rigidità, con nuove abitudini che troveranno spazio e, ovviamente, alcune assenze molto rilevanti. Un Natale che non rinnega il passato ma che, al tempo stesso, guarda avanti. Il sovrano sta così riscrivendo, passo dopo passo, il suo ruolo. Assenze pesanti. L’assenza che fa più rumore è di certo quella del Principe Andrea. Dopo essere stato privato dei titoli reali e del ruolo pubblico, infatti, non sarà ovviamente presente alle celebrazioni della famiglia a Sandringham. 🔗 Leggi su Dilei.it

