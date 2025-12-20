La teoria liberale novecentesca passa attraverso alcuni snodi cruciali. Tra questi – forse il più significativo per molti: a torto o a ragione, giudichi il lettore – vi è il dibattito aperto da " Una teoria della giustizia " (1971) di John Rawls. Di lì a poco avrebbe risposto Robert Nozick (1938-2002). Uscito tre anni dopo e da poco ripubblicato dal Saggiatore, " Anarchia, Stato e utopia " prende sul serio le tesi liberal – chiamatele, se preferite, socialdemocratiche: Giovanni Sartori ne diede la definizione probabilmente più gustosa – di Rawls, così come quelle dell’anarchismo (individualistico, beninteso). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Rawls, Nozick e la battaglia novecentesca sulla teoria liberale. Fra utopia e anarchia

Leggi anche: Occhiuto: "Gli Ncc? Una battaglia liberale, orgoglioso di averla vinta. Meloni brava, ma si può fare di più"

Leggi anche: La battaglia contro il pedaggio. Scintille in Regione fra Lega e Pd

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Rawls, Nozick e la battaglia novecentesca sulla teoria liberale. Fra utopia e anarchia - Dal confronto con Rawls alla difesa dello Stato minimo: Nozick prende sul serio il liberalismo fino alle sue estreme conseguenze, mettendo a nudo l’ambiguità redistributiva della giustizia come modell ... ilfoglio.it