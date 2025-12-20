Inter News 24 Ravezzani Inter, il direttore di TeleLombardia analizza il momento della squadra di Chivu dopo l’eliminazione in Supercoppa contro il Bologna. La sconfitta dell’Inter ai rigori contro il Bologna, che è costata l’eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana, continua ad alimentare il dibattito sul reale stato di salute della squadra guidata da Cristian Chivu. Dopo il match, è arrivata una presa di posizione netta da parte di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che ha sintetizzato il momento nerazzurro con una frase destinata a far discutere. Secondo Ravezzani, il problema dell’Inter non è episodico né legato esclusivamente alla lotteria dei rigori, ma più profondo e strutturale: «L’Inter ha decisamente un problema con le squadre di livello medio-alto». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ravezzani Inter, sentenza dopo la Supercoppa: «Problemi contro le squadre medio-alte»

