Ravezzani dopo Bologna Inter | Supercoppa dimenticata tra due mesi Non capisco queste scelte di Chivu 

Inter News 24 Fabio Ravezzani ha parlato dopo Bologna Inter, sminuendo la Supercoppa italiana. Poi però ha detto di non aver capite alcune scelte di Chivu. Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato duramente l’esito delle semifinali di Supercoppa Italiana. Nonostante consideri il trofeo di scarso valore nel palmarès stagionale, il giornalista ha espresso forti perplessità sulla gestione di Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei nerazzurri. Secondo Ravezzani, alcune scelte del tecnico rumeno sono apparse incomprensibili, contribuendo all’eliminazione della compagine milanese dalla competizione araba a favore del Bologna. 🔗 Leggi su Internews24.com

