Ravaglia eroe del Bologna E quella vendetta sul 2023…

Ravaglia si è distinto come protagonista nel successo del Bologna nella Supercoppa contro l’Inter, conclusosi ai rigori. La sua prestazione ha contribuito in modo determinante alla vittoria della squadra, lasciando un segno importante nella stagione. Questo risultato rappresenta un momento significativo per il club e per il giocatore, che ora si prepara a affrontare le sfide future con rinnovata fiducia. Ravaglia è senza dubbio l’eroe del Bologna dopo la vittoria in Supercoppa ai rigori con l’Inter.

Inter News 24 Ravaglia è senza dubbio l'eroe del Bologna dopo la vittoria in Supercoppa ai rigori con l'Inter. E quel precedente risalente al 2023.. La notte di Riyadh consacra definitivamente Federico Ravaglia, l'estremo difensore bolognese doc che ha trascinato i rossoblù in finale di Supercoppa Italiana. Secondo l'analisi de Il Corriere dello Sport, il portiere classe '99 è diventato la vera "bestia nera" della Beneamata. Dopo non aver parato un rigore a Lautaro Martinez nel 2023, stavolta è andata meglio nella lotteria finale parando i tiri decisivi di Ange-Yoan Bonny, il giovane e potente attaccante francese, e di Alessandro Bastoni, il difensore moderno dai piedi raffinati pilastro dei meneghini. Il sogno di alzare un altro trofeo dopo la Coppa Italia continua. A iniziare, invece, è il percorso di Ciro Immobile in maglia rossoblù: è lui l'eroe insieme a Federico Ravaglia nella lotteria dei rigori.

