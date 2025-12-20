Rassegne Capri Hollywood celebra la leggenda di Ennio Morricone

Il 27 dicembre sull’Isola Azzurra omaggio al Maestro con la Banda della Gendarmeria Vaticana e il figlio Andrea Capri Hollywood Festival celebra il suo trentennale nel segno del leggendario maestro Ennio Morricone. L’omaggio si svolgerà il 27 dicembre sull’Isola Azzurra, in due momenti: alle ore 12:00 ad Anacapri e alle ore 16:00 nella storica Piazzetta. Protagonisti della giornata saranno la Banda della Gendarmeria Vaticana, interprete di un programma musicale speciale, e Andrea Morricone, figlio di Ennio, compositore di grande sensibilità e talento, testimone diretto di un’eredità artistica che continua a emozionare e ispirare il mondo intero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

