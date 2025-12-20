Un “Giusto?” che è insieme domanda retorica e frecciata politica, costruita sul nome del parroco di Rebbio, don Giusto Della Valle. È il passaggio più evidente del post pubblicato su Facebook dal sindaco di Como Alessandro Rapinese, che commenta la cena svoltasi giovedì 18 dicembre 2025 in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Rapinese punge la parrocchia di Rebbio: “Se è sede del Pd, paghi l’Imu”. E chiude con un “Giusto?”

Leggi anche: Cori fascisti nella sede Fdi a Parma, il Pd se la prende con Meloni

Leggi anche: Ciliegi, l’assessore regionale 'punge' Rapinese e annuncia un sopralluogo a Como

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Rapinese punge la parrocchia di Rebbio: “Se è sede del Pd, paghi l’Imu”. E chiude con un “Giusto?” - ” che è insieme domanda retorica e frecciata politica, costruita sul nome del parroco di Rebbio, don Giusto Della Valle. quicomo.it