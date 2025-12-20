Ore 22.15 di giovedì, siamo sotto l’albero di Natale di piazza Duomo. Un turista polacco chiede un’informazione a due ragazzi, ma uno di loro, un sedicenne marocchino, gli strappa lo smartphone dalla mano; poi attiva l’app Translate e digita una frase che, tradotta, vuol dire più o meno "dammi i soldi e ti do indietro il telefono". Il proprietario rifiuta e cerca di riprenderselo, con l’aiuto di un amico connazionale. A quel punto, il complice del ladro, suo coetaneo e pure lui marocchino, si frappone tra i due per far scappare l’operativo verso la metropolitana. Quando i ghisa in borghese del Nucleo tutela trasporto pubblico arrivano sul posto, richiamati dalle urla dei polacchi, trovano i quattro che si stanno spintonando: due sono finiti a terra nella colluttazione, si tratta dell’amico del derubato (dolorante al volto per un pugno poco sopra l’occhio sinistro) e di uno degli aggressori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapinati sotto l’albero di Natale: due in manette

Leggi anche: Sotto l'albero di Natale due date del tour dei Negrita

Leggi anche: Usura, c’è una brutta sorpresa sotto l’albero di Natale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Magro bottino per 4 malviventi che non sono riusciti a scardinare la cassaforte del supermercato Eurospin in via Sabato Martelli Castaldi a Catania. Rapinati due dipendenti - facebook.com facebook