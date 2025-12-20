Rapinano un uomo minacciandolo con cocci di vetro poi seminano il panico | arrestati in due

Prima hanno infastidito i passanti, poi hanno deciso di armarsi di colli di bottiglia di vetro per rapinare un uomo alla fermata del bus. Infine, hanno seminato il panico. Arrestati nella mattina di venerdì 19 dicembre a San Giuliano Milanese due egiziani di 22 anni, entrambi con precedenti.La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

