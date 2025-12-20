Rapina in casa tre arresti

Tre giovani di 26, 23 e 20 anni sono stati fermati a Taranto con l’accusa di aver compiuto una rapina in casa. Durante le indagini, sono stati trovati in possesso di armi e sono stati arrestati. L’operato delle forze dell’ordine ha contribuito a garantire maggiore sicurezza nella zona. La vicenda rimane sotto osservazione, e ulteriori dettagli saranno comunicati a breve.

Tarantini Time Quotidiano Tre giovani di 26, 23 e 20 anni sono stati fermati a Taranto con l'ipotesi di rapina in abitazione e reati legati al possesso e al porto di armi. Tutto è partito dalla segnalazione di uno scooter con targa e dettagli coperti da nastro, notato in Piazza Sicilia. Poco dopo, alcuni residenti hanno riferito di tre persone incappucciate e vestite di nero entrate in un palazzo di fronte. All'interno dello stabile, i tre avrebbero tentato di allontanarsi passando dai balconi, ma sono stati intercettati. Durante i controlli sono stati trovati una pistola, un coltello e attrezzi, oltre a denaro e gioielli appena sottratti dall'abitazione di un anziano.

