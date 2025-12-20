Rapina il bar dell’ospedale e aggredisce gli addetti alla vigilanza | arrestato
Pistoia, 20 dicembre 2025 – Rapina impropria: questo il reato per il quale un 29enne italiano è stato arrestato a Pistoia dalla Polizia di Stato. L’episodio si è verificato all’interno del bar dell’ospedale di San Jacopo. L'episodio, reso noto oggi, è avvenuto nella prima mattinata del 16 dicembre scorso, quando gli agenti della squadra sono intervenuti presso nel bar. Il 29enne, dopo aver sottratto alcuni generi alimentari, ha tentato di guadagnarsi la fuga aggredendo il personale di vigilanza del nosocomio che cercava di fermarlo. L'immediato intervento della volante ha permesso di bloccare il malvivente prima che la situazione degenerasse. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Tenta di rubare superalcolici e aggredisce gli addetti alla sicurezza
Leggi anche: Aggredisce e rapina un suo coetaneo: arrestato un 15enne
Rapina il bar dell’ospedale e aggredisce gli addetti alla vigilanza: arrestato - Il malvivente ha sottratto alcuni generi alimentari e ha cercato di fuggire, ma è stato fermato dalla Polizia ... lanazione.it
Roma, partorisce dopo aver subito un tentativo di rapina. Notte di passione al San Camillo: infermiera salva mamma e neonata: È arrivata all’ospedale San Camillo Forlanini di Roma nel cuore della notte tra il 2 e il 3 dicembre, affermando di essere all’ottavo - facebook.com facebook
Evade dall’ospedale di Rimini dopo una visita: caccia all’uomo per un detenuto | Il 38enne, arrestato il giorno prima per rapina e falsi, ha aggredito la scorta durante un esame medico. @uilpanazionale denuncia carceri sovraffollate e carenza di organici. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.