Pistoia, 20 dicembre 2025 – Rapina impropria: questo il reato per il quale un 29enne italiano è stato arrestato a Pistoia dalla Polizia di Stato. L’episodio si è verificato all’interno del bar dell’ospedale di San Jacopo. L'episodio, reso noto oggi, è avvenuto nella prima mattinata del 16 dicembre scorso, quando gli agenti della squadra sono intervenuti presso nel bar. Il 29enne, dopo aver sottratto alcuni generi alimentari, ha tentato di guadagnarsi la fuga aggredendo il personale di vigilanza del nosocomio che cercava di fermarlo. L'immediato intervento della volante ha permesso di bloccare il malvivente prima che la situazione degenerasse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapina il bar dell’ospedale e aggredisce gli addetti alla vigilanza: arrestato

