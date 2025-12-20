Rapina aggravata in concorso 29enne finisce in carcere dopo sette anni
I carabinieri di Terracina e San Felice Circeo hanno arrestato una donna di 29 anni, residente in provincia di Latina, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali. La donna doveva espiare la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
