Ranocchia | L’Inter ha fatto un po’ fatica I rigori sono…

Ranocchia ha analizzato la partita tra Inter e Bologna, evidenziando alcune difficoltà incontrate dai nerazzurri. La vittoria del Bologna sulla squadra milanese in Supercoppa Italiana ha sollevato diversi spunti di riflessione, e tra le voci più autorevoli c’è stata quella dell’ex difensore, che ha commentato così: “L’Inter ha fatto un po’ fatica. I rigori sono…”

Ranocchia. La vittoria del Bologna sull' Inter in Supercoppa Italiana ha acceso il dibattito sulle difficoltà mostrate dai nerazzurri, e tra le voci più autorevoli a commentare la gara c'è stata quella di Andrea Ranocchia. L'ex difensore interista, intervenuto negli studi Mediaset, ha analizzato con equilibrio una partita che, a suo giudizio, è rimasta in bilico fino all'ultimo. Secondo Ranocchia, l' Inter ha iniziato bene, trovando subito il gol, ma con il passare dei minuti ha perso fluidità. " L'Inter è partita col gol, poi ha fatto un po' fatica ", ha spiegato, sottolineando come il match sia stato sostanzialmente equilibrato e caratterizzato da occasioni da entrambe le parti.

