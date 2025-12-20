Inter News 24 Ranocchia ha espresso dagli studi di Sport Mediaset la propria lettura della gara dopo la semifinale di Supercoppa dell’Inter. Dagli studi di Sport Mediaset, Andrea Ranocchia ha provato a interpretare la prestazione dell’Inter nella semifinale di Supercoppa persa ai rigori contro il Bologna, offrendo una lettura lucida e senza drammi del momento nerazzurro. Secondo l’ex difensore, la gara di Riad non va ridotta al solo risultato finale. «Il calcio è fatto di episodi, però l’Inter manca di concretezza», ha spiegato Ranocchia, sottolineando come la squadra di Cristian Chivu continui a produrre gioco e occasioni con grande continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com

Ranocchia analizza Inter Bologna: «Bella da vedere, ma manca concretezza»

Cesari: Fallo di Bonny? Chiffi non vede nulla; Ranocchia: Grande prova del Bologna, non era facile star dietro all'Inter. I nerazzurri hanno dato poco.

