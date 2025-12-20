Ranocchia analizza Inter Bologna | Bella da vedere ma manca concretezza

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ranocchia ha espresso dagli studi di Sport Mediaset la propria lettura della gara dopo la semifinale di Supercoppa dell’Inter. Dagli studi di Sport Mediaset, Andrea Ranocchia ha provato a interpretare la prestazione dell’Inter nella semifinale di Supercoppa persa ai rigori contro il Bologna, offrendo una lettura lucida e senza drammi del momento nerazzurro. Secondo l’ex difensore, la gara di Riad non va ridotta al solo risultato finale. «Il calcio è fatto di episodi, però l’Inter manca di concretezza», ha spiegato Ranocchia, sottolineando come la squadra di Cristian Chivu continui a produrre gioco e occasioni con grande continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com

ranocchia analizza inter bologna bella da vedere ma manca concretezza

© Internews24.com - Ranocchia analizza Inter Bologna: «Bella da vedere, ma manca concretezza»

Leggi anche: Ranocchia analizza le prospettive dell’Inter: «Non siamo Lautaro-dipendenti, ma il sistema deve funzionare»

Leggi anche: MANCA CONCRETEZZA. Portuali arrembanti, ma finisce in pari

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cesari: Fallo di Bonny? Chiffi non vede nulla; Ranocchia: Grande prova del Bologna, non era facile star dietro all'Inter. I nerazzurri hanno dato poco.

ranocchia analizza inter bolognaRanocchia: "Grande prova del Bologna, non era facile star dietro all'Inter. I nerazzurri hanno dato poco" - L'ex capitano dell'Inter, Andrea Ranocchia, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset dopo la sconfitta ai rigori dei nerazzurri nella. tuttomercatoweb.com

Ranocchia: “Ho visto un’Inter che ha faticato un po’. Grandissimo Bologna” - In studio a Mediaset, l'ex difensore Andrea Ranocchia ha parlato così dopo la vittoria del Bologna contro l'Inter in Supercoppa ... msn.com

ranocchia analizza inter bolognaRanocchia: “Il Bologna ha fatto una grandissima partita” - Così l'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia al termine della semifinale di Supercoppa vinta dal Bologna: "L'Inter era partita bene, aveva segnato in avvio poi il Bologna ha trovato le contro misur ... tuttobolognaweb.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.