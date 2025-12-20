Ranocchia analizza Inter Bologna | Bella da vedere ma manca concretezza
Dagli studi di Sport Mediaset, Andrea Ranocchia ha provato a interpretare la prestazione dell'Inter nella semifinale di Supercoppa persa ai rigori contro il Bologna, offrendo una lettura lucida e senza drammi del momento nerazzurro. Secondo l'ex difensore, la gara di Riad non va ridotta al solo risultato finale. «Il calcio è fatto di episodi, però l'Inter manca di concretezza», ha spiegato Ranocchia, sottolineando come la squadra di Cristian Chivu continui a produrre gioco e occasioni con grande continuità.
