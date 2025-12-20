Ranieri riflette | Juventus Roma? I sogni non finiscono mai Il mio ora è…
Inter News 24 Ranieri riflette sul percorso professionale, sulla rimonta giallorossa della scorsa stagione e sull’importanza di continuare a coltivare nuovi obiettivi. A margine del premio Asi Sport e Cultura, in corso al Coni, Claudio Ranieri è tornato a parlare pubblicamente, offrendo una riflessione ampia sul proprio percorso umano e professionale. L’ex tecnico della Roma, oggi consulente della famiglia Friedkin, ha sottolineato come la sua carriera sia stata scandita dalla capacità di non sentirsi mai arrivato, anche dopo aver raggiunto traguardi che in passato sembravano impensabili. Ranieri ha ripercorso idealmente anche l’ultima esperienza sulla panchina giallorossa, evidenziando il valore del gruppo e il legame creatosi con l’ambiente. 🔗 Leggi su Internews24.com
