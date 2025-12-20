Ranieri | Mia Roma gruppo d' oro con Juve partita molto importante
Ranieri si mostra soddisfatto dei propri successi, sottolineando l'importanza della squadra e delle sfide affrontate. Ricorda come i sogni siano una costante motivazione e che smettere di sognare significherebbe fermarsi. La partita contro la Juventus rappresenta un momento cruciale, ma la sua visione rimane centrata sull'impegno e sulla passione che lo guidano nel calcio. Ranieri:
“ I miei sogni si sono realizzati tutti e sono molto soddisfatto di quello che ho fatto. Poi i sogni ci sono sempre, perchè smettere di sognare vuol dire aver chiuso. Io ho ancora tanti sogni da realizzare, ma bisogna lavorare duramente per raggiungerli”. Così l’ex allenatore della Roma Claudio Ranieri a margine della cerimonia degli ‘Oscar dello Sport’ al Salone d’Onore del Coni. Cosa ha significato la cavalcata della Roma dello scorso anno? “Ho avuto dei ragazzi d’oro, dietro a noi sempre 60mila persone all’Olimpico. L’avevo detto quando sono arrivato: da solo non ce la faccio, ho bisogno dell’aiuto di tutti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
