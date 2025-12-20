Ranieri | La rinascita della Roma dell’anno scorso è merito dei tifosi ho ancora tanti sogni da realizzare

Claudio Ranieri, ex tecnico e attualmente membro della dirigenza della Roma, ha commentato l’andamento della squadra e il ruolo dei tifosi. Durante un evento per il premio Asi (Sport & Cultura), Ranieri ha sottolineato come la rinascita della Roma dell’anno scorso sia stata possibile grazie al supporto dei tifosi. Ha inoltre condiviso di avere ancora molti obiettivi e sogni da realizzare con il club.

L'ex tecnico Claudio Ranieri, ora nella dirigenza della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni ai media all'evento per il premio Asi (Sport & Cultura).

Alla Roma del 2025 che premio darebbe? «Ma no, lasciamo stare la Roma. Siamo in un altro ambito, oggi c'è una partita molto importante contro la Juventus e basta così».

Lei è padrino di questo premio: «Ancor di più un motivo di orgoglio, che abbiano pensato a me fa molto piacere. Erano tempi in cui ancora non c'erano tutti questi social media ed essere ricordato è bello».

Avrebbe mai immaginato di essere una figura che unisce l'Italia e non la divide? «Sono sincero, mi batteva il cuore solo quando venivo all'Olimpico a vedere la Roma e pensavo chissà se un giorno riuscirò da tifoso a giocare qui.

